 شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مركز إيواء في حي الزيتون جنوب مدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مركز إيواء في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

وفا
نشر في: الخميس 16 يناير 2025 - 11:38 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يناير 2025 - 11:38 ص

استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، ظهر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مركز إيواء للنازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار في القطاع، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد وإصابة مواطنين، في قصف الاحتلال مركز إيواء للنازحين في مدرسة الفلاح بحي الزيتون.

وحسب المصادر الطبية، فقد ارتفع عدد الشهداء في أنحاء متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم إلى 50 شهيدا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,707 مواطنين، وإصابة 110,265 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


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