إصابة 14 شخصا إثر تصادم أتوبيس بسيارة نقل في الإسكندرية

أصيب 14 شخصا، بإصابات مختلفة، مساء اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص، وسيارة نصف نقل، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس، وذلك أثناء سيرهما على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء حسن عطية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة وغرفة عمليات شرطة المرور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات العامرية وبرج العرب لإسعافهم.

وبانتقال الشرطة، رفقة فرق الإنقاذ، وسيارات الإسعاف، ومسئولي الحي، إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة والفحص الأولي تصادم السيار والأتوبيس مما أدى إلى انقلابه في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنًا بإصابات متنوعة في مختلف أنحاء الجسم ما بين سحجات وجروح وكسور، وجرى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى العامرية العام، وآخرين إلى مستشفى برج العرب.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.