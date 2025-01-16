محافظ المنيا: ضبط 166 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز

قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إن حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة ضبطت 166 مخالفة، وذلك بالتنسيق مع التموين ومباحث التموين، ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق.

ووجه المحافظ ، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 135 مخالفة في مجال المخابز البلدية، ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود ميزان وعدم وجود سجلات.

وضبطت 29 مخالفة في مجال الأسواق ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمى عدم وجود شهادة صحية وسلع مجهولة المصدر وتجار تموينيين، بالإضافة إلى مخالفتين في المواد البترولية.