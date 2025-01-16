الرئيس الألماني يزور ماجدبورج بعد هجوم سوق الكريسماس

يزور الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مدينة ماجدبورج بشرق البلاد اليوم الخميس، وذلك بعد أربعة أسابيع تقريبا من هجوم الدهس في سوق لعيد الميلاد الميلاد (الكريسماس) بالمدينة.

ومن المقرر أن يضع شتاينماير إكليلا من الزهور في كنيسة القديس يوحنا (يوهانسكيرشه)، وهي موقع تذكاري للضحايا، قبل التوقيع على سجل التعازي في مبنى بلدية المدينة القريب.

وفي الهجوم الذي وقع في 20 ديسمبر الماضي اندفع رجل /50 عاما/ بسيارة وسط حشود في سوق الكريسماس، ما أسفر عن مقتل صبي / 9 سنوات/ وخمس نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 عاما، فضلا عن إصابة نحو 300 شخص.

ويعتزم شتاينماير التحدث مع عمال الإغاثة والمسعفين الأوائل.

وفي وقت لاحق، من المتوقع أن يحضر الرئيس فعالية "ماجدبورج تغني من أجل مدينة منفتحة - في ذكرى ضحايا هجوم 20 ديسمبر 2024".

ويحمل السادس عشر من يناير أهمية تاريخية بالنسبة لماجدبورج، حيث يصادف الذكرى الثمانين لغارة جوية عام 1945 خلفت دمارا كبيرا في وسط المدينة. ويعيد تحالف من جماعات المجتمع المدني والسلطات المحلية للأذهان عواقب النازية خلال هذه الفعالية.

وفي مساء يوم الذكرى، تدق أجراس العديد من الكنائس تقليديا في الساعة 28ر9 مساء، وهو الوقت الذي بدأ فيه القصف قبل 80 عاما.