اليونيفيل تعلن وقوع إطلاق نار إسرائيلي قرب جنودها في جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، عن إطلاق نار إسرائيلي تعرض له جنودها قرب منطفة العديسة في جنوب لبنان، أمس الخميس، أثناء تفتيشهم أحد المنازل بعد عثور السكان المحليين على عبوة ناسفة، واعتبرت أن ذلك يشكل انتهاكا للقرار 1701.

وقالت اليونيفيل في بيان اليوم الجمعة: "أمس، وأثناء تنفيذ دورية مخطط لها قرب منطقة العديسة، تلقى جنود حفظ السلام تحذيرا من السكان المحليين بشأن خطرٍ مُحتمل في أحد المنازل، حيث عثروا على عبوة ناسفة موصولة بسلك تفجير."

وأضاف البيان: "على إثر ذلك، طوق جنود حفظ السلام المنطقة واستعدوا لتفتيش منزل آخر، إلا أنه بعد وقتٍ قصير، أقدمت طائرة مسيرة كانت تحلق في الأجواء على إلقاء قنبلة يدوية على بعد نحو 30 مترا من موقع الجنود. وعلى الفور، أرسلت قوات اليونيفيل طلبا بوقف إطلاق النار إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، ولحسن الحظ لم تُسجل أي إصابات".

وأعلنت اليونيفيل أن "مثل هذه الأنشطة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية تُعرض المدنيين المحليين للخطر، وتشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

وطالبت اليونيفيل "الجيش الإسرائيلي بالقيام بواجبه في ضمان سلامة جنود حفظ السلام ووقف أي أعمال قد تُعرضهم للخطر، مشددة على "أن أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تُعد انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701، وتُقوض الاستقرار الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه.

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد أطلقت النار، في الفترة الماضية، مرات عدة، بالقرب من قوات اليونيفيل في منطقة عملها في جنوب لبنان.