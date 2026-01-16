مدير الموساد يصل الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن إيران

وصل مدير جهاز الموساد الإسرائيلي الموساد، دافيد برنياع، إلى الولايات المتحدة صباح الجمعة، لإجراء محادثات تتعلق بتطورات الوضع في إيران، وفق ما أفاد به مصدر إسرائيلي وآخر مطّلع على اللقاءات.

وتأتي زيارة برنياع في إطار المشاورات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الاحتجاجات في إيران واحتمالات التحرك العسكري الأمريكي ردا على حملة القمع التي ينفذها النظام الإيراني، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، من المقرر أن يلتقي برنياع في مدينة ميامي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي يدير قناة التواصل المباشر بين واشنطن وطهران.

وبحسب المصادر، كان ويتكوف على تواصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال فترة الاحتجاجات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان برنياع سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاجو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واتهمت طهران، أمس الخميس، الولايات المتحدة باللجوء إلى الأكاذيب بهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني، مؤكدة استعداد بلادها للرد على أي هجوم تتعرض له.

وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، غلام حسين دارزي، في جلسة لمجلس الأمن: "نحمل إسرائيل والولايات المتحدة مسئولية تأجيج الأوضاع في إيران".

في المقابل، أكدت الولايات المتحدة، الخميس، أن العنف في إيران له تداعيات على السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن جميع الخيارات مطروحة لوقف ما وصفتها "بالمذبحة" في إيران.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أمام مجلس الأمن، إن مستوى العنف والقمع في إيران له تداعيات على السلام والأمن الدوليين.