أتالانتا يحافظ على المركز الرابع بالدوري الإيطالي بفوز صعب على روما

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حافظ فريق أتالانتا على تواجده في المركز الرابع بالدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ملاحقه المباشر روما 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز ليتشي على سبال 2 / 1، وجنوه على بولونيا 3 / صفر.

وتقدم روما بهدف سجله إدين دجيكو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتعادل خوسيه لويس بالومينو لأتالانتا في الدقيقة 50 قبل أن يسجل ماريو بازاليتيش هدف الفوز لأتالانتا في الدقيقة 59.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد روما عند 39 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ليتشي على ضيفه سبال 2 / 1.

وسجل هدفي ليتشي ماركو مانكوسو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وزان ماير في الدقيقة 66، فيما سجل هدف سبال الوحيد أندريا بيتانيا في الدقيقة 47.

ورفع ليتشي رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد سبال عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز جنوه على بولونيا 3 / صفر.

وسجل أهداف جنوه سومورو وأنتونيو سانابريا في الدقيقتين 28 و44 ودومينيكو كريشيتو في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد جيردي شوتن وستيفانو دينزفيل لاعبي بولونيا في الدقيقتين 34 و89 على الترتيب.

ورفع جنوه رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر، وتوقف رصيد بولونيا عند 33 نقطة في المركز السابع.