 لا إصابات في الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد - بوابة الشروق
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لا إصابات في الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

بغداد - د.ب.أ
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 8:20 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 8:20 ص
أعلنت مصادر أمنية عراقية أن صواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ولم تتسبب الصواريخ في وقوع إصابات أو أضرار في المنطقة الخضراء ببغداد، وفقا لما ذكرته المصادر داخل المنطقة شريطة عدم الكشف عن هويتها.

وأكد التحالف العسكرى بقيادة الولايات المتحدة فى العراق أن صواريخا صغيرة ضربت قاعدة عراقية تستضيف قوات من التحالف فى المنطقة في وقت مبكر من صباح اليوم .

وقال متحدث باسم التحالف في تغريدة دون ذكر مزيد من التفاصيل "لا خسائر، والتحقيقات جارية".

ولم يتضح حتى الأن ما إذا كان قصف القاعدة العراقية جاء في إطار الهجوم الصاروخي على السفارة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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