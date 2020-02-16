توزيع 1700 بطة لـ 85 مربية بمركزي أبو المطامير وكفر الدوار في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم توزيع 1140 بطة لـ 57 مربية بقرية الصديق الجديدة بمركز ومدينة أبو المطامير، بالإضافة لتوزيع 560 بطة لـ 28 مربية بقرية الحاجر التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار بواقع 20 بطة لكل منهم، وسيتم التوزيع بباقي مدن ومراكز المحافظة تباعًا.

وأضاف «آمنة» أن ذلك يأتي تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين محافظة البحيرة ومديرية الزراعة وتخصيص 5 ملايين جنيه لإقراض السيدات الريفيات داخل الوحدات القروية بالمحافظة لتشجيعهم على إقامة مشروعات تربية بط تحت شعار "قرية بحراوية منتجة".

وأشار إلى أنه إدارة بناء وتنمية القرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ستختار الأسر المستهدفة على أن تدبر مديرية الزراعة الأعداد الكافية من سلالات البط، وشرائها من إحدى المحطات الحكومية، بالإضافة إلى توزيع الوحدات المحلية على السيدات المستفيدات، وذلك بواقع 1500 جنيه للقرض الواحد لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة، بالإضافة إلى 900 جنيه متطلبات تغذية البط من الأعلاف على مدار ثلاثة أشهر.

وشدد على أن البط محصن، وتوفر مديرية الطب البيطري التحصينات اللازمة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع والربحية والمساهمة في تخفيض الأسعار وزيادة موارد الأسرة.

وأكد أهمية تلك المشروعات في العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة الريفية، والعمل على تنمية مصادر دخلها عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة لما لها من دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية، والحد من البطالة خاصة مشروعات تربية الطيور والبط المنزلي لتحقيق المستهدف منها في توفير مصدر رزق للأسر المستفيدة والعمل على توفير البروتين الآمن أمام جمهور المستهلكين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق، والقضاء على جشع التجار، وكذا تحويل قرى محافظة البحيرة من قرى مستهلكة إلى منتجة.



