كوريا الجنوبية تبرم صفقات لتطعيم 23 مليون شخص إضافي

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أمنت كوريا الجنوبية الحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا لتطعيم 23 مليون شخص إضافي، بعد أن أبرمت صفقات مع شركتي الأدوية الأمريكيتين "نوفافاكس" و"فايزر"، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء تشونج سي كيون.

ومع توفير "نوفافاكس" لقاحات لـ 20 مليون شخص و"فايزر" لثلاثة ملايين آخرين، أمنت كوريا الجنوبية حاليا الحصول على لقاحات لـ 79 مليون شخص ، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت في وقت سابق أن حملة التطعيم في البلاد يمكن أن تبدأ في 26 فبراير بشرط الموافقة على لقاح.

والأسبوع الماضي، وافقت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية على لقاح "أسترازينيكا" بشرط أن تقدم الشركة المصنعة نتائج المرحلة السريرية الثالثة النهائية والمحورية ، والتي لا تزال جارية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وحصلت سول على 5ر1 مليون جرعة أولية من لقاح أسترازينيكا، وهو ما يكفي لإعطاء جرعتين لـ 750 ألف شخص.

واتفقت الحكومة مع شركة الأدوية البريطانية السويدية على توفير جرعات من اللقاح لعشرة ملايين شخص بشكل إجمالي.