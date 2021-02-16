تساقط الثلوج على مدينة سانت كاترين والزائرون يحتفلون تحت الثلج

شهدت مدينة سانت كاترين منذ قليل تساقط الثلوج، وانخفاض شديد في درجات الحرارة إلي 3 درجات تحت الصفر.

واحتفل السائحين وزائري المدينة بتساقط الثلوج، وحرصوا على التواجد في الشوارع لمشاهدة المدينة وهي تتحول إلى قلعة بيضاء.

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن موجة تساقط الثلوج بدأت بشكل خفيف ومن المتوقع أن تكسو الثلوج المدينة بالكامل خلال الساعات القادمة.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى الاستعداد لاستقبال الموجة الثلجية،بالتنسيق مع كافة القطاعات .

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، غلق جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، وادي إطلاح، ووادي التلعة بمحمية سانت كاترين بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم ، تزامنًا مع تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة خلال الفترة المقبلة.