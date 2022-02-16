21 لاعبا بقائمة فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، عن قائمة الفريق التي ستواجه فريق البنك الأهلي، اليوم الأربعاء.

ويستضيف فيوتشر إف سي نظيره البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود مرعي - مروان صحراوي - محمود شعبان - سعد سمير - جوناثان - عمر كمال.

خط الوسط: عربي بدر - عبد الرحمن مانو - ناصر ماهر - أحمد رفعت - أيمن الصفاقسي - محمد رضا - كريم نيدفيد - أشرف مجدي - محمد فاروق - مصطفى البدري.

خط الهجوم: أليو نداي - صالح شحادة - أحمد عاطف.