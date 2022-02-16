قال الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث المنعقد، اليوم الأربعاء، إنه تم وضع شروط جديدة لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراة للارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية.

وأوضح الغندور، أنه يأتي في مقدمة الشروط حظر السماح للطلاب أصحاب هذه الرسائل إقامة أي نوع من أنواع الاحتفال داخل كليات ومعاهد الجامعة عقب حصولهم على الدرجة العلمية.

كما أكد الغندور، على ضرورة وضع أشكالا جديدة لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراة بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وتغيير الشكل النمطي للرسائل العلمية التقليدية.

وأشار الغندور، إلى أن هناك مقترحات قيد الدراسة للشكل الجديد للرسالة تقوم الجامعة حاليا بدراستها، لكي يتم نشر الأبحاث في المجلات والدوريات العلمية وزيادة الإنتاج العلمي للجامعة وذلك للارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية، وتقليل التكلفة على الطلاب، فضلاً عن توفير الجهود عن كاهل الأساتذة المشرفين، مع الإبقاء على الشكل القديم في الكليات التي لا يناسب برامجها مع الشكل الجديد.

كما طالب الغندور، وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، بضرورة حصر مشاكل الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة وإيجاد حلول واقعية وملموسة لتذليل العقبات أمام طلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية.