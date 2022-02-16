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أشاد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، بمحمد صلاح نجم الريدز، وأكد أنه أحد عظماء نادي ليفربول عبر التاريخ.

ويلعب صلاح مع ليفربول الليلة ضد إنتر ميلان في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جيمي كاراجير قبل انطلاق مواجهة ليفربول أمام إنتر ميلان عبر شبكة سكاي سبورتس:"محمد صلاح مكانته بين إيان راش وكيني داجليش وستيفن جيرارد وجون بارنز، سيكون من بين عظماء آنفيلد وضمن أفضل تشكيلة بتاريخ النادي".

وأضاف:" صلاح واحد من أكبر 5/6 لاعبين لعبوا للريدز. لقد حقق أكبر الالقاب وارقامه التهديفية مرعبة وهو من عظماء البريميرليج".

وتأتي اشادة جيمي كاراجير في ظل عدم وضوح الصورة بشأن تجديد عقد صلاح مع ليفربول، حيث لم يتوصل كلا الطرفين لاتفاق حتى الآن بشأن التجديد.