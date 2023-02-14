التشكيل الرسمي لـ مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

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يستضيف فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الملحق لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحضتن ملعب كامب نو المواجهة المرتقبة بين برشلونة ومانشستر يونايتد، والتي ستنطلق في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الخميس، في إطار مسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل برشلونة في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: كوندي، أروخو، ألونسو، ألبا.

خط الوسط: بيدري، دي يونج، كيسيه.

الهجوم: رافينها، جافي، ليفاندوفسكي.

فيما سيمثل فريق مانشستر يونايتد في مواجهة اليوم كل من:

دي خيا في حراسة المرمى

الدفاع: تايريل مالاسيا- لوك شو- رافائيل فاران- آرون وان بيساكا

خط الوسط: فريد- كاسيميرو - ماركوس راشفورد

الهجوم: برونو فيرنانديز- جادون سانشو - فوت فيجورست.