لوفتهانزا تعلن استقرار أنشطتها بعد تلف أحد الكابلات في فرانكفورت

أعلنت المتحدثة باسم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، عودة العمل إلى طبيعته بعد يوم واحد من حادث تلف أحد كابلات الاتصالات في موقع بناء بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وقالت المتحدثة، اليوم الخميس، إنه لا يوجد حاليا أي إلغاءات أو تأخيرات في رحلاتها بسبب حادث الكابل.

وبحسب شركة الطيران، فإن أعمال بناء في أحد خطوط قطارات الركاب بفرانكفورت، أدت إلى تعطل أنظمة الكمبيوتر في الشركة أمس؛ ما سبب تأخير أو إلغاء رحلات طيران آلاف المسافرين الذين يمرون بمطار فرانكفورت المحوري، ةوصل عدد الرحلات التي تم إلغاؤها بحلول الظهيرة إلى 230 رحلة من بين 1000 رحلة مقررة.

وبعد الظهر أعيد فتح المطار مرة أخرى بعد إغلاقه لمدة حوالي 3 ساعات.

جاءت هذه المشكلة في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لفوضى واسعة بحركة الطيران؛ بسبب إضراب عمال المطارات في العديد من المدن غدا الجمعة.

ومن المنتظر أن يتأثر العديد من المطارات الألمانية الكبرى، مثل فرانكفورت وميونخ وشتوتجارت وهامبورج بالإضراب، وإلغاء آلاف الرحلات المغادرة والقادمة إلى ألمانيا غدا بالفعل.