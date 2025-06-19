رئيس اللجنة العليا للانتخابات السورية: الكفاءات تشكل 70% من أعضاء مجلس الشعب

أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، أن الكفاءات تشكل 70 % من أعضاء مجلس الشعب والوجهاء والأعيان 30%.

وقال الأحمد في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الشعب في دمشق: "لقد جاءت اللجنة العليا للانتخابات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، لتكون واحدةً من اللجان الأولى في إعادة بناء الدولة على أساس جديد، دولة القانون، دولة المشاركة الاقتصادية، دولة المواطنة الكاملة".

وأضاف رئيس اللجنة العليا "مهمة اللجنة في هذه المرحلة أن تُهيئ الظروف لتشكيل أول مجلس شعب يمثل السوريين حق التمثيل، بعد عقود من التجزئة والتهميش، مجلس يملك صلاحيات تشريعية، ويؤسس لأرضية قانونية جديدة تبنى عليها الدولة السورية المنشودة ولهذا تعول اللجنة في هذه المرحلة على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع.

وأوضح الأحمد أن "اختيار أعضاء مجلس الشعب من جهتين، الجهة الأولى هي فئة الكفاءات التي ستشكل 70% من أعضاء المجلس، أما الجهة الثانية فهي فئة الوجهاء والأعيان والتي ستكون 30 %".

وبحسب الأحمد، فإن "المرسوم الرئاسي أوضح توزيع المقاعد على المحافظات، ثم سيتم توزيع هذه المقاعد على المناطق ضمن المحافظات نفسها، وفقًا للتوزيع السكاني، وهذه النسبة قابلة للتغيير حسب كل محافظة، وأن اللجنة العليا في برنامج عملها ستقوم بزيارات ميدانية للمحافظات".

وأشار إلى أن اللجنة ستلتقي بثلاث شرائح رئيسية، أولًا: السلطات المحلية، ثانيًا: ممثلي المجتمع المحلي، ثالثًا: المواطنين المنتمين للمحافظات.

وكذلك سيجري تشكيل لجان شرعية في المحافظات، ويمكّن لهذه اللجان أن تختار ممثلين عن المناطق المختلفة، المساعدة في الانتخابات.

واعلنت الادارة العمليات العسكرية في سوريا 29 يناير الماضي حل مجلس الشعب السوري بعد سقوط نظام بشار الاسد في 8 ديسمبر الماضي.