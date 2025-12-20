ويتكوف: اجتماع ميامي يدعم تشكيل مجلس السلام وإطلاق المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إن ممثلي الولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وقطر، وتركيا، اجتمعوا الجمعة في مدينة ميامي لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، والتباحث حول التحضيرات الخاصة بالمرحلة الثانية.

وأضاف ويتكوف أن المرحلة الأولى أسفرت عن تقدم ملحوظ، شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين المحتجزين، وتنفيذ انسحابات جزئية للقوات، إضافة إلى تراجع في حدة الأعمال العدائية.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، شدد ويتكوف على أهمية تمكين هيئة حاكمة في غزة ضمن سلطة غزية موحدة، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام.

وأوضح أنه نُوقش أيضا إجراءات التكامل الإقليمي، بما في ذلك تسهيل التجارة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والموارد المشتركة، باعتبارها عوامل أساسية لعملية تعافي غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشار ويتكوف إلى دعم المشاركين للتأسيس القريب والتفعيل العملي لـ"مجلس السلام"، الذي سيكون مسؤولًا عن إدارة الشؤون المدنية والأمنية وإعادة الإعمار في غزة.

ولفت إلى استعراض الخطوات المقبلة لتنفيذ "خطة السلام الشاملة لغزة"، مؤكدًا أهمية التسلسل المرحلي، والتنسيق، والرقابة الفاعلة، بالتعاون مع المؤسسات الغزية المحلية والشركاء الدوليين.

وأكد ويتكوف التزامهم الكامل بجميع بنود خطة السلام ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس، ودعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وضبط النفس، والتعاون مع ترتيبات المراقبة.

وتابع قائلا: "إن المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية قدمًا".