الشرع: حلب البوابة الاقتصادية لنهضة سوريا

وصف الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، محافظة حلب شمالي البلاد بأنها "البوابة الاقتصادية لنهضة سوريا"، مؤكدا أنها ستقود النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام المشاركين في حملة "حلب ست الكل"، قال فيها إن حلب كانت "المفتاح والبوابة لكل سوريا".

وأضاف الشرع: "بعد رفع العقوبات عن سوريا والانفتاح عليها، ستكون لحلب المكانة الأولى إقليميا وليس فقط محليا، وستكون البوابة الأساسية للنشاط الاقتصادي والتجاري في كامل سوريا".

ومساء الخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل بالبيت الأبيض قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عن سوريا.

والأربعاء، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء "قانون قيصر"، وأحاله إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح نافذا.

ورحبت الخارجية السورية في بيان، الجمعة، بـ"الإزالة النهائية" للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بموجب "قانون قيصر"، وما تضمنه من إجراءات أثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية.

وتابع الشرع: "يجب أن نقضي على الفقر في حلب، ثم ننتقل إلى باقي المحافظات، حتى نرفع الفقر عن أهل سوريا بشكل كامل".

وأكد أن "سوريا تحولت من بلد يقاد من قبل أفراد إلى شعب يقود بلده".

ودعا إلى "إبقاء العيون على حلب في بنائها وتطويرها، وألا تتوقف هذه الأعمال الخيرية"، معتبرا أن حلب "قدمت الكثير في الثورة السورية المباركة".

وأشار إلى أن حديثه يشمل المدينة وريفها معا.

وفي سياق متصل، أفادت الإخبارية السورية بأن حجم التبرعات لصالح حملة "حلب ست الكل" في يومها الثالث تجاوز 293 مليون دولار، مع انطلاق اليوم الأخير من الحملة التي تحظى بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

وكانت قيمة التبرعات قد تجاوزت 150 مليون دولار في اليوم الأول من الحملة، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وسبقت هذه الحملة حملات مماثلة في عدة محافظات، بمساهمات من رجال أعمال ومستثمرين، فضلا عن مشاركة رسمية وشعبية، بينما حضر الرئيس السوري أحمد الشرع عددا منها، من بينها حملة "الوفاء لإدلب".