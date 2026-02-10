ماكرون يدعو لإحراز تقدم بشأن مشروع الطائرة المقاتلة الأوروبية المتعثر

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إحراز تقدم في مشروع المقاتلة الأوروبية من الجيل الجديد، رغم الخلافات القائمة بين شركتي داسو للطيران وإيرباص حول قيادة البرنامج.

وأكد ماكرون، عزمه مناقشة الخطة مجددا مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في محاولة لكسر الجمود المحيط بالمشروع، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تبذل فيه باريس وبرلين جهودا حثيثة أخيرة لإنقاذ أحد أكثر مشاريع الدفاع الأوروبية طموحا، والذي بات مهددا بسبب صراع السيطرة بين الشركتين الرئيسيتين وتصاعد الأصوات في برلين الداعية إلى إلغائه.

وقال ماكرون، في مقابلة نشرتها صحيفة لوموند وعدة صحف أخرى اليوم الثلاثاء، "إنه مشروع جيد، ولم أسمع صوتا ألمانيا واحدا يشير إلى عكس ذلك"، مضيفا: "من جانبي، أعتقد أن الأمور يجب أن تمضي قدما".