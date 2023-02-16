أوكرانيا: إطلاق صافرات الإنذار في لفيف جراء قصف روسي

أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق صافرات الإنذار جراء قصف روسي لمنطقة لفيف.

وقال كوزيتسكي، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما أسفر القصف عن وقوع أضرار بأحد مباني البنية التحتية المدنية، وتم إخماد الحريق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأعلنت أوكرانيا، الليلة الماضي، عن حالة التأهب بسبب الغارات الجوية، وتم سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.