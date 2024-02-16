تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

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استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة شباب بلوزداد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني الأهلي من كثرة الغيابات بين صفوفه أمام شباب بلوزداد بسبب الإصابة، حيث يفتقد المارد الأحمر لـ 9 من عناصره الهامة على رأسهم الشناوي وديانج وبيرسي تاو.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد 5 نقاط، بينما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث ولديه 4 نقاط.

وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب الأهلي أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد الجزائري

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة شباب بلوزداد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة، حسين الشحات، رضا سليم «كريم فؤاد».

خط الهجوم: محمود كهربا «موديست».