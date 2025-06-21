بوتين: لا دليل على أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية وأبلغنا إسرائيل ذلك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليس لديهما أي دليل على أن إيران سعت للحصول على أسلحة نووية.. ذاكرا أن موسكو قد أبلغت تل أبيب مرارا بعدم وجود أدلة على سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية.

وقال بوتين - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية -: "ليس لدى روسيا ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي أدلة على أن إيران تريد أو تسعى للحصول على أسلحة نووية".. موضحا أن هناك بعض التفاصيل التي يمكن مناقشتها والاتفاق عليها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس الجمعة، أن بلاده تجري اتصالات مع الجانبين الإيراني والإسرائيلي، وذلك على خلفية الصراع بين طهران وتل أبيب بعد قيام الأخيرة بتنفيذ هجوم على إيران.

وأشار بوتين إلى أن روسيا لا تسعى للوساطة في تسوية الصراع بين إسرائيل وإيران، لكنها تطرح أفكارها الخاصة.. موضحا أنه من الممكن إيجاد حلول مقبولة لطهران وتل أبيب في حل الصراع، وهناك أرضية مشتركة محتملة للتسوية.