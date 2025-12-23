ولاية أسترالية تستعد لإقرار قوانين صارمة بشأن الأسلحة

تستعد ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المرتبطة بالإرهاب والحد من الاحتجاجات، خلال جلسة طارئة تأتي في أعقاب واقعة إطلاق النار على شاطئ بونداي.

ومن المتوقع أن تجيز الغرفة العليا في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الإرهاب وتعديل التشريعات الأخرى، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

واقترحت حكومة حزب العمال الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو أربع قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وقُتل 15 شخصا وأصيب العشرات في إطلاق نار خلال احتفال بمناسبة عيد حانوكا اليهودي على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر، مما أثار دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة معاداة السامية.

وأغلقت السلطات المحلية، أمس الاثنين، قاعة صلاة للمسلمين سبق أن ربطتها محكمة برجل دين تقول إنه أدلى بتصريحات لترهيب اليهود الأستراليين، وهي خطوة وصفها كريس مينز رئيس وزراء نيو ساوث ويلز بأنها "مهمة".

وقال مينز إن السلطات "عليها اتخاذ خطوات حاسمة، سواء كان ذلك من خلال قانون التخطيط أو قانون خطاب الكراهية، لإرسال رسالة إلى الذين ينوون زرع الكراهية في قلوب الناس أو نشر العنصرية في مجتمعنا، مفادها أنهم سيواجهون بقوة القانون الكاملة".

وذكر مجلس كانتربري بانكستاون، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر أمرا "بوقف الاستخدام" لإغلاق "قاعة صلاة غير قانونية" يديرها رجل الدين وسام حداد بعد أن أظهرت مراقبة (مركز المدينة للدعوة) أن المبنى يُستخدم بشكل ينتهك قوانين التخطيط.

وأضاف مسئول في المركز لـ"رويترز"، عبر الهاتف، إن حداد لم يعد يشارك في الإدارة.

وقال مركز المدينة للدعوة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي في 15 ديسمبر، إن مشاركة حداد "اقتصرت على دعوته بين الحين والآخر للتحدث كضيف، بما شمل إلقاء محاضرات، وفي بعض الأحيان خطبة الجمعة".

ووفقًا للشرطة، فإن أحد المسلحين المشتبه بهما في إطلاق النار ويدعى ساجد أكرم (50 عاما)، والذي قتل برصاص أفراد الأمن، كان يمتلك ستة أسلحة نارية.

ويواجه ابنه نافيد (24 عاما)، الذي نقل من المستشفى إلى السجن أمس، ما يصل إلى 59 تهمة من بينها القتل والإرهاب.