اتحاد الكرة ينفي تحليل حسام حسن مباراة الأهلي والزمالك لإحدى القنوات السعودية

نفى اتحاد الكرة المصري الأنباء المتداولة حول سفر الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى السعودية لحضور مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر من أجل التحليل لإحدى القنوات السعودية، ولكن لمتابعة القطبين من المدرجات عن قرب.

قال اتحاد الكرة:" يسافر حسام حسن للسعودية لحضور مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وسيتواجد مع مساعديه في المدرج لمتابعة الفريقين، وليس لتحليل المباراة لإحدى القنوات السعودية كما يتردد".

وكان اتحاد الكرة قد قدم حسام حسن، مديرا فنيا لمنتخب مصر، وجهازه المعاون، أمس الخميس، في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتكون الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر من حسام حسن، مديرا فنيا، إبراهيم حسن، مدير المنتخب، طارق سليمان، مدرب عام، محمد عبد الواحد، مدرب، سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى، البرازيلي مانويل باريونوفو، مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري.

ويبدأ حسام حسن وجهازه الفني مهمته الأولى مع منتخب مصر في مارس المقبل، حين تلعب مصر البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.