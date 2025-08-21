الأهلي يتعامل بحذر مع إمام عاشور «كنز مصر»

يتعامل خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، بحذر شديد للغاية مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، الذي عاد للمشاركة في التدريبات منذ يوم الإثنين الماضي.

ذكرت قناة النادي عبر برنامج "حارس الأهلي" مساء الأربعاء أن كل الأمور تسير بشكل جيد مع إمام عاشور.

قال أحمد شوبير مقدم البرنامج "تبقى الأزمة فقط في تفادي الاحتكاكات حتى لا يتعرض اللاعب لإصابة جديدة".

أضاف "إمام عاشور كنز من كنوز الأهلي والكرة في مصر".

وأصيب إمام عاشور بكسر في عظمة "الترقوة" خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية يوم 14 يونيو الماضي، استلزمت عملية جراحية في أمريكا.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، بعد التعادل مع مودرن سبورت 2-2 والفوز 4-1 على فاركو، قبل حصوله على راحة في الجولة الثالثة.