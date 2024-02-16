ميركل تحمل الدولة الروسية مسئولية موت المعارض نافالني

حَمَّلَتْ المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، الدولة الروسية المسئولية عن موت المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في سجنه في سيبيريا.

وكانت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، وفاة المعارض البارز في السجن، بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.

وكتبت ميركل، على منصة إكس، في برلين اليوم، "نافالني راح ضيحة لعنف الدولة القمعي في روسيا.. إنه لأمر مروع أن يتم إسكات صوت شجاع ولا يعرف الخوف كان يدافع عن بلاده، بأساليب فظيعة".

وأعربت السياسية المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، عن مواساتها مع أقارب نافالني قائلة: "تعاطفى ومواساتى لزوجته وأطفاله وأصدقائه وموظفيه".