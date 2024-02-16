رئيسا لاتفيا وليتوانيا يلقيان باللوم على الكرملين في وفاة نافالني

ألقى رئيسا لاتفيا وليتوانيا، إدجار رينكيفيتش، وجيتاناس ناوسيدا، باللوم على الكرملين في وفاة المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، وفقا لما تردد في وقت سابق اليوم الجمعة

وكتب رينكيفيتش على موقع "إكس"، الذي كان يعرف سابقا باسم (تويتر) "مهما كان رأيك في ألكيسي نافالني، كسياسي، فقد قتل بوحشية للتو على أيدي الكرملين. هذه حقيقة، ويتعين أن تعرفوا ذلك عن الطبيعة الحقيقية للنظام الروسي الحالي".

ومن جانبه، كتب ناوسيدا، على موقع "إكس" أيضا "لم يمت أليكسي نافالني في السجن، لقد قتل بوحشية الكرملين وهدفه هو إسكات المعارضة بأي ثمن".

ودعا إلى محاسبة النظام الروسي على ذلك وتقديمه للعدالة.

كانت دائرة السجون الاتحادية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، وفاة نافالني في السجن، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة على أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الوفاة.

وذكرت دائرة السجون أن نافالني /47 عاما/ سقط على الأرض، اليوم الجمعة، بعد فترة سير في المستعمرة العقابية التي يقبع بها، حيث فقد الوعي على الفور، وأضافت أن محاولات المسعفين لإنعاشه باءت بالفشل.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وفاة نافالني، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وذكر فريق نافالني أنه لم يتلق بعد تأكيدا لوفاته.

ونقلت صحيفة "نوفايا جازيتا" المستقلة عن ليونيد سولوفيوف محامي نافالني قوله: "لن أعلق على الإطلاق، بناء على طلب أسرة أليكسي".