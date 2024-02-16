 وزير الدفاع الألماني: ألمانيا ستقدم إسهامها لتقاسم الأعباء بشكل عادل داخل الناتو - بوابة الشروق
الجمعة 16 فبراير 2024 8:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير الدفاع الألماني: ألمانيا ستقدم إسهامها لتقاسم الأعباء بشكل عادل داخل الناتو

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 7:14 م | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 7:14 م

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أنه يعتزم التأكيد خلال محادثات مع مشرعين أمريكيين خلال فعاليات النسخة الستين من مؤتمر ميونخ للأمن، على التزام ألمانيا بتعزيز مساهمتها في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستقدم إسهامها من أجل تقاسم الأعباء بشكل عادل في الحلف.

وأعرب بيستوريوس عن اعتقاده بأن العلاقة الأطلسية "كانت وستظل ذات أهمية كبيرة في كل المجالات. لهذا السبب ستقوم ألمانيا بواجباتها".

وقال بيستوريوس إنه يتطلع إلى المحادثة التي سيجريها مع ممثلين عن الكونجرس الأمريكي غدا السبت.

وكانت الولايات المتحدة وجهت في السنوات الأخيرة انتقادات متكررة لشركاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك