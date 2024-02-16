وزير الدفاع الألماني: ألمانيا ستقدم إسهامها لتقاسم الأعباء بشكل عادل داخل الناتو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أنه يعتزم التأكيد خلال محادثات مع مشرعين أمريكيين خلال فعاليات النسخة الستين من مؤتمر ميونخ للأمن، على التزام ألمانيا بتعزيز مساهمتها في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستقدم إسهامها من أجل تقاسم الأعباء بشكل عادل في الحلف.

وأعرب بيستوريوس عن اعتقاده بأن العلاقة الأطلسية "كانت وستظل ذات أهمية كبيرة في كل المجالات. لهذا السبب ستقوم ألمانيا بواجباتها".

وقال بيستوريوس إنه يتطلع إلى المحادثة التي سيجريها مع ممثلين عن الكونجرس الأمريكي غدا السبت.

وكانت الولايات المتحدة وجهت في السنوات الأخيرة انتقادات متكررة لشركاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين.