تعرض الموقع الإلكتروني لحكومة بافاريا لهجوم سيبراني

تعرضت حكومة ولاية بافاريا الألمانية لهجوم سيبراني.

وردا على سؤال عن هذا الموضوع، قال المكتب المحلي بولاية بافاريا لأمن تكنولوجيا المعلومات مساء اليوم الأحد، إن من المرجح للغاية أن يكون الهجوم مرتبطا بـ"نشاط قرصنة مؤيد لروسيا".

وأوضح المكتب أن المواقع الإلكترونية لديوان حكومة ولاية بافاريا ووزارة الشئون الرقمية في الولاية كانت هي هدف الهجوم الذي وقع يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار، كما لم يتم تسريب أو تشفير أية بيانات أو معلومات. وتابع المكتب أن المواقع الإلكترونية المتضررة كانت غير متاحة لفترة مؤقتة فقط.

من جهته، صرّح فرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بافاريا بأنه لا يمكن الجزم بوجود علاقة بين الهجوم ومؤتمر ميونخ للأمن، وقال إن التحقيقات لا تزال جارية. وكانت محطة إذاعة "بايريشه روندفونك" الإذاعة البافارية، أوردت في وقت سابق تقريرا عن هذا الهجوم.

وبدوره، ذكر مكتب أمن تكنولوجيا المعلومات في الولاية أن الهجوم كان من نوع "هجوم حجب الخدمة الموزع"، وقال المكتب إن القضية ستتم إحالتها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد الانتهاء من التحليل الفني للهجوم.