 الشرع يزور محافظة اللاذقية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرع يزور محافظة اللاذقية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة


نشر في: الأحد 16 فبراير 2025 - 11:23 ص | آخر تحديث: الأحد 16 فبراير 2025 - 11:23 ص

أفاد «تليفزيون سوريا»، بأن الرئيس أحمد الشرع، يزور محافظة اللاذقية للمرة الأولى منذ تنصيبه رئيسا للجمهورية، وذلك في خبر عاجل له، صباح الأحد.

وبدأ الشرع أولى زياراته الداخلية أمس السبت، فقد زار مدينة إدلب وعدداً من المخيمات في ريفها ظهراً، ثم توجه إلى مدينة حلب عصراً، حيث التقى بعدد من سكان المدينة.

وأشارت محافظة حلب إلى عقد جلسة حوارية مفتوحة؛ جمعت عدداً من وجهاء وأعيان حلب وريفها، من الرجال والنساء، مع الرئيس السوري، بحضور محافظ حلب المهندس عزام غريب، وعدد من المسئولين، للحديث عن واقع البلاد وبحث سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.

ومساء أمس، زار الشرع مدينة عفرين شمال حلب، حيث التقى وجهاءها، في إطار جولة رسمية تهدف إلى متابعة الأوضاع في المنطقة والاستماع إلى مطالب الأهالي.

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