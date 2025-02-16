زيلينسكي يشيد في مؤتمر ميونخ بشولتس ومنافسه ميرتس: كلاهما شخصان رائعان

خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددًا بالدعم الألماني لبلاده، لكنه امتنع عن الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كان يأمل في الحصول على صواريخ كروز "تاوروس" في حال فوز مرشح الاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس بمنصب المستشار الألماني. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي دولي: "نحن نعرف بعضنا جيدًا، إنه شخص رائع"، في إشارة إلى ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بـ الاتحاد المسيحي.

كان ميرتس أعرب مجددًا عن انفتاحه على توريد صواريخ كروز من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت حيث قال:" يجب أن نقوم بهذه التوريدات. يجب أن نكون مستعدين، ولكن فقط إذا كنا متفقين مع شركائنا الأوروبيين."

وحتى الآن، لم تقم ألمانيا بتوريد صواريخ "تاوروس" الموجهة إلى كييف، حيث يرفض شولتس توريد هذا السلاح إلى كييف.

جدير بالذكر أن كلا من شولتس وميرتس زارا زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف قبل أسابيع قليلة.

وأوضح زيلينسكي أنه التقى في ميونخ بكل من ميرتس وشولتس، لكنه رفض الرد على سؤال عن أية محادثة كانت أفضل من الأخرى، وقال مازحًا: "سأخبركم بذلك يوم الاثنين (بعد الانتخابات)". وأكد أن علاقته بكلا المرشحين جيدة، مضيفًا: "كلاهما شخصان رائعان. أولاف قدّم قدرا كبيرا من المساعدة، وميرتس أيضًا يقف دائمًا إلى جانبنا. لا أريد إعطاء تقييمات، فقط أقول: شكرًا".

تُعد ألمانيا ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وشدد زيلينسكي على أن استمرار المساعدات يجب ألا يكون مرتبطًا بمن يتولى السلطة في الولايات المتحدة، وذلك وسط مخاوف من احتمال تقليص واشنطن لدعمها تحت حكم ترامب.

كما أشاد زيلينسكي بأسلوب ألمانيا في تقديم المساعدات لأوكرانيا، قائلًا إنها كانت دائمًا "عملية جدًا" ولم تكن "صاخبة" بشأن مساعداتها. وأضاف: "هناك دول لا تحتل مراكز متقدمة في قائمة المانحين، لكن صوتها عالٍ للغاية."