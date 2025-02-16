- نائب رئيس مجلس الوزراء يشهد إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فعاليات إطلاق صندوق «تحيا مصر» لقافلة المساعدات الإنسانية الشاملة، المتجهة لقطاع غزة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر فعاليات الإطلاق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات المعمارية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية، وعدد من المحافظين، ورجال الأعمال، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة تضم أكثر من 460 شاحنة، تجاوزت حمولتهم الـ 7200 طن من المواد الغذائية والإغاثية وكافة الاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية والأدوية، لتصل إلى قطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المعظم.

وتابع «عبدالغفار» أن الفعالية تضمنت إطلاق صندوق «تحيا مصر» لمبادرة «أبواب الخير» لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية الأولى بالرعاية، وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم في كافة محافظات الجمهورية، حيث توفر المبادرة 2.5 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، ولحوم ودواجن ووجبات ساخنة، للإفطار والسحور، كما تم إطلاق حملة إفطار صائم ليستفيد بها أكثر من 3 ملايين صائم.