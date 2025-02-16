وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه «أعظم صديق لإسرائيل».

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأحد، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملًا واستراتيجيات مشتركة بينه وبين ترامب.

ولفت إلى أنهما يسعيان لإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى المقاومة في غزة، وتحقيق الأمن لإسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر، معربًا عن أمله في أن تحقق تل أبيب أهدافها في غزة سريعًا.

وبالحديث عن مستقبل غزة، زعم أن «نظام حركة حماس سيتهاوى في القطاع، كما تهاوى حزب الله في لبنان بعد اغتيال حسن نصر الله».

وفي سياق متصل، أشار إلى أنه تناول مع الوزير الأمريكي التهديدات الإيرانية في المنطقة، وضرورة ضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية.

وأكمل: «لا يمكن أن نترك إيران تمثل تهديدًا لنا، ونحن متأكدون بأن الدعم الذي نتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية راسخ».