محافظ أسيوط يؤكد استمرار رصف طريق قرقارص - المطيعة

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار رصف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً في هذا الشأن، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل النقل والانتقال؛ تنفيذاً لتوجهات الدولة تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

كما أشار إلى ضرورة متابعة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة للاطمئنان على سير العمل والتأكيد على جودة الأعمال وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والنقل، بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري مدير المديرية، قد تفقدت أعمال الطبقة الأسفلتية السطحية لطريق قرقارص التابع لقرية المطيعة مركز أسيوط بطول 2 كم وعرض 7 أمتار متوسط، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية العام المالي 2024-2025، حيث تم مراجعة الالتزام بالمواصفات القياسية لأعمال الأسفلت في وجود مهندسي المديرية، المهندس شعبان عبدالمنعم، والمهندس محمد مصطفى، وفي حضور مهندسي الشركة المنفذة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، وباعتماد مالي لمركز أسيوط 60 مليون جنيه سيشمل خدمة طرق قرى "المطيعة، وريفا، وموشا، ودرنكة"، والقرى التابعة لها، لافتاً إلى الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية القياسية المقررة لأعمال الرصف، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات والمؤسسات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والرفع عن كاهلهم بكل الطرق الممكنة.