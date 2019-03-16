تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، أمس الجمعة (السبت بالتوقيت المحلي)، بتغيير قوانين الأسلحة في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم الدموي على مسجدين في كرايستشيرش، الذي أسفر عن سقوط 50 قتيلا وإصابة العشرات.

وأكدت أردرن أن المهاجم المشتبه به يحمل رخصة سلاح حصل عليها في نوفمبر 2017.

وقالت أردرن إنه عُثر مع المهاجم ، وهو في أواخر العشرينات من عمره، على خمسة أسلحة ، من بينها سلاحان من النوع نصف الآلى حصل عليهما بشكل قانوني.

وأضافت أردرن "قوانيننا المتعلقة بالسلاح ستتغير"، متعهدة بأنه سيتم بذل المزيد من العمل لتتبع أسلحة المشتبه بهم.

وبدأ الرجل المولود في أستراليا في شراء الأسلحة في ديسمبر 2017.