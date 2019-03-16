4 ملايين ناخب سلوفاكي يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد

بدأت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا، بمشاركة نحو 4 ملايين ناخب.

وذكرت وكالة الصحافة النمساوية،أنه سيجرى اليوم " السبت" انتخاب رئيس جديد لدولة سلوفاكيا للسنوات الخمس المقبلة، وذلك للمرة الخامسة منذ عام 1999.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الحالي أندريه كيسكا لا يسعى لولاية ثانية، حيث يتنافس 13 مرشحا على المنصب.. مشيرة إلى أن حسم الانتخابات من الاقتراع الأول اليوم غير متوقع، ومن المقرر إجراء انتخابات الإعادة في 30 مارس الجاري.

وأشارت إلى أن آخر استطلاعات للرأي أظهرت حظوظا وافرة للمرشح والفقيه الليبرالي زوزانا كابوتوفا، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس سلوفاكيا والبالغ من العمر 45 عامًا.

ونوهت إلى وجود فرص كبيرة أخرى للمفوض الأوروبي اليساري ماروس سيفكوفيتش البالغ من العمر 52 عامًا.. مشيرة إلى أن كلا المتنافسين داعمان للاتحاد الأوروبي، لكنهما مختلفان حول قضايا اجتماعية مثل الزواج من نفس الجنس.

وفي السياق ذاته، ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت، أن هذه هي أول انتخابات رئاسية تجري بعد حادثة مقتل الصحفي الاستقصائي السلوفاكي يان كوسياكي وخطيبته بالرصاص في منزلهما ببلدة "فيلكا ماكا" شرق العاصمة "براتيسلافا" العام الماضي.

حيث كان يسعى كوسياكي إلى كشف روابط الفساد بين ساسة سلوفاكيين ورجال أعمال، مما أدى إلى خلق احتجاجات عارمة في البلاد أجبرت رئيس الوزراء روبرتو فيكو على تقديم استقالته.