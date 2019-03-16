الداخلية الفرنسية: 8 آلاف متظاهر بوسط باريس بينهم 1500 فرد يتواجدون للتخريب

صرح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر بأنه من بين 8 آلاف متظاهر من حركة "السترات الصفراء" الذين يتظاهرون اليوم السبت بوسط العاصمة باريس، هناك أكثر من 1500 فرد يتسمون بالعنف الشديد والذين يتواجدون هناك لنشر الفوضى وإحداث تخريب فحسب.

ونقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم عن كاستنر قوله "إنه منذ الصباح الباكر، حاول المتظاهرون اقتحام قوس النصر مرتين، محاولين تكرار التخريب الذي تسببوا به في ديسمبر الماضي".

وأطلقت الشرطة الفرنسية اليوم الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة التي تحولت إلى أعمال عنف في جادة الشانزليزيه إذ هاجم المحتجون سيارات الشرطة وألقوا القنابل الدخانية ومواد أخرى على الضباط.

وأشارت القناة إلى حدوث أعمال نهب في الشانزليزيه واعتقال نحو 20 شخصا في الساعات الأولى من بدء المظاهرات.