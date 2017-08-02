مستوطنون يجرفون 25 دونما زراعيا شرق الخليل الفلسطينية

جرفت آليات تابعة لمستوطني مستوطنة "خارصينا"، أرضا زراعية في منطقة "البقعة" شرق الخليل الفلسطينية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين يحاولون الاستيلاء على الأرض، التي تبلغ مساحتها 25 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، بالقوة، وحراثتها، والتوسع فيها، مشيرة إلى أنها المرة الخامسة عشرة التي يحاولون فيها الاستيلاء عليها.



وأضافت الوكالة أن نشطاء من تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المقاومة الشعبية، طردوا المستوطنين المتطرفين.



يذكر أن أراضي البقعة "سلة الخليل الغذائية" تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين؛ من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم لبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.



في سياق آخر، أقتحم مستوطنون مقامات دينية إسلامية في بلدة عورتا جنوب نابلس، وأدوا طقوسا تلمودية داخلها.