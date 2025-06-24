إسرائيل تعلن مقتل جندي جراء صاروخ إيراني في بئر السبع قبيل بدء سريان وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل جندي جراء سقوط صاروخ إيراني على منزله في مدينة بئر السبع جنوب البلاد.

وقالت إذاعة الجيش إن "العريف إيتان زاكس، 18 عاما، قتل جراء سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع صباح اليوم قبل تنفيذ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل".

من جانبها، ذكرت القناة 13 العبرية أن "زاكس جندي في الوحدة الخاصة 888، وقتل جراء إصابة مباشرة لصاروخ إيراني بالمبنى الذي يقيم فيه جنوب إسرائيل".

وأضافت أن "ثلاثة أشخاص آخرين لقوا مصرعهم في المبنى نفسه، بينهم طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك قبيل بدء سريان وقف إطلاق النار".

وأوضحت أن "نحو 20 صاروخا إيرانيا أطلقت بين الساعة الخامسة والسابعة صباحا، تم اعتراض معظمها، إلا أن صاروخين استهدفا مدينة بئر السبع، وتمكن أحدهما من اختراق منظومة الدفاعات الجوية".

وفجر الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.