الحوثيون: قبول أمريكا وإسرائيل بوقف إطلاق النار مع إيران يؤكد فاعلية الرد العسكري

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أكدت جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء استمرار هجماتها العسكرية ضد إسرائيل، رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وتل أبيب.

وقال القيادي الحوثي البارز محمد البخيتي عبر حسابه على منصة إكس: "‏قبول أمريكا والكيان الصهيوني بوقف إطلاق النار مع إيران يؤكد أن القوة العسكرية هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها".

وأضاف: "عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها"، دون ذكر مزيد من المعلومات.

ومنذ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسنادا لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وفي المقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.