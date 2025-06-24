ترامب: يمكن للصين استئناف شراء النفط الإيراني والأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الصين يمكنها الآن استئناف شراء النفط الإيراني، ودعاها لشراء النفط الأمريكي كذلك.

وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشل: "يمكن للصين الآن الاستمرار في شراء النفط من إيران. نأمل أن تشتري كميات كبيرة من النفط من الولايات المتحدة كذلك"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وبحسب التقديرات، تحصل بكين منفردة على حوالي 80 بالمئة من إجمالي ما تنتجه إيران من النفط.

وكان ترامب قد انتهج في عام 2018، سياسة "الضغط الأقصى" لمحاولة خفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر من خلال فرض عقوبات غير مسبوقة عليها، وذلك بعد انسحابه من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الموقع عام 2015.