 إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمركز المنيا - بوابة الشروق
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إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمركز المنيا

ماهر عبد الصبور:
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 3:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 3:09 م

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية 7 التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير بمركز المنيا.

وأكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات وضرورة المتابعة الميدانية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.


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