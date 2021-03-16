إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمركز المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية 7 التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير بمركز المنيا.
وأكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات وضرورة المتابعة الميدانية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.