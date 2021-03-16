 كندا تتطلع لإجراءات سريعة من حكومة الوحدة الليبية بشأن 3 ملفات - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 مارس 2021 1:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

كندا تتطلع لإجراءات سريعة من حكومة الوحدة الليبية بشأن 3 ملفات

طرابلس - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 12:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 12:28 م

أعربت سفارة كندا لدى ليبيا، عن تطلعها لاتخاذ إجراءات سريعة من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة؛ للتحضير للانتخابات، واستعادة الخدمات، وبدء المصالحة الوطنية، مرحبة بأدائها اليمين الدستورية.

وقالت السفارة -وفقا لما أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية، اليوم الثلاثاء- "ترحب سفارة كندا في ليبيا بأداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بقيادة عبدالحميد الدبيبة وتتطلع إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبلها؛ للتحضير للانتخابات، واستعادة الخدمات الأساسية وبدء المصالحة الوطنية للشعب الليبي".

وأدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة أمس الإثنين، اليمين القانونية أمام أعضاء مجلس النواب في طبرق، كما أدى المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي اليمين القانونية أمام المحكمة العليا في طرابلس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك