رائدا فضاء أمريكيان يكملان عملية سير في محطة الفضاء الدولية

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أكمل رائدا فضاء أمريكيان عملية سير في الفضاء في محطة الفضاء الدولية استعدادا للتركيب المرتقب لخلايا شمسية محسنة.

وعمل رائدا الفضاء كايلا بارون وراجا شاري خارج محطة الفضاء الدولية لنحو سبع ساعات يوم الثلاثاء.

وكانت هذه هي المهمة رقم 247 في تاريخ محطة الفضاء الدولية، والثانية لكل من بارون وشاري. ومن المقرر إجراء الجولة التالية يوم الأربعاء المقبل.

وبالإضافة إلى بارون وشاري، يوجد حاليا رائدا الفضاء الأمريكيان توماس مارشبورن ومارك فاندي هاي، ورائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف ورائد الفضاء الألماني ماتياس ماورير على متن محطة الفضاء الدولية.