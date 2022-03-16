الرئيس التونسي يؤكد الحرص على تطوير آليات التعاون المشترك مع إيطاليا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص بلاده على ترسيخ روابط الصداقة التاريخية التي تجمعها بإيطاليا، والتي تجلّت في الفترة الماضية من خلال الدعم المتبادل لمواجهة جائحة كورونا، وتطوير آليات التعاون والشراكة في كافة المجالات، فضلا عن تعزيز التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني "Lorenzo Guerini"، وتم خلال اللقاء الذي عقد بقصر قرطاج، بحث المواضيع المتعلقة بالتعاون العسكري بين البلدين في إطار انعقاد الدورة 23 للجنة العسكرية التونسية الإيطالية، ومعالجة مسألة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة جديدة مشتركة، علاوة على تبادل وجهات النظر بخصوص مسائل إقليمية ودولية راهنة ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، أثنى وزير الدفاع الإيطالي - في بيان للرئاسة التونسية اليوم /الثلاثاء/ - على عمق العلاقات التونسية الإيطالية ومتانتها، مجددا الإعراب عن تمسّك بلاده بدعم تونس ثنائيا وعلى المستوى الأوروبي ولدى المنظمات الدولية المانحة، والوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات التي تواجهها.

وفي سياق آخر، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الوضع الأمني في البلاد ومتابعة الجهود المبذولة للتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلا عن ضرورة تجاوز العقبات المفتعلة التي تواجهها الاستشارة الوطنية.