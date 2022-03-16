المحكمة الدولية تأمر روسيا بوقف عمليتها العسكرية

أمرت محكمة العدل الدولية روسيا، الأربعاء، بوقف عملياتها العسكرية التي بدأتها في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.

وقال القضاة "يجب على روسيا الاتحادية أن تعلق فورا العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 من فبراير 2022 على أراضي أوكرانيا".

وعلى الفور، قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين، "يجب على روسيا الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على بلادي".

وتابع: "حققنا انتصارا ضد روسيا في محكمة العدل الدولية".

وفي وقت سابق الأربعاء، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشرعين الأمريكيين، على فعل المزيد لحماية بلاده.

جاء ذلك في كلمة وجهها زيلينسكي للكونجرس عبر الإنترنت، وناشد فيها الرئيس جو بايدن أن يكون "زعيم السلام" على مستوى العالم.

فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على استنفاد كافة الأساليب الدبلوماسية لحماية الأمن القومي لبلاده.

وأوضح الرئيس الروسي في كلمة عن "العملية العسكرية في أوكرانيا"، أن أوكرانيا خططت بدعم من قوى غربية لشن عدوان علينا، لافتا إلى عدم السماح "بتحويل أوكرانيا إلى جبهة تستخدم في الحرب ضدنا".