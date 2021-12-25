يعقد قسم طب الكبد بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية، المؤتمر الدولي الثامن لطب الكبد علي ضفاف النيل غدا الخميس، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد، وبرئاسة الدكتور نبيل عمر رئيس قسم طب الكبد بالمعهد، يومي الأربعاء والخميس.

وأكد الدكتور هشام عبد الدائم، عميد معهد الكبد القومى بالمنوفية، أن المؤتمر سيُعقد للسنة الثامنة تحت عنوان "طب الكبد على ضفاف النيل" وهو مؤتمر معتمد من الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي المستمر، ويمنح شهادة دولية معتمدة 12ساعة دراسية لطلاب الدراسات العليا وأطباء وأخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

وأوضح الدكتور نبيل عمر، رئيس المؤتمر أن المؤتمر سيُناقش على مدى يومين 30 بحثا ومحاضرة علمية تتناول الجديد في تشخيص وعلاج أمراض الكبد والفيروسات الكبدية، وزراعة الكبد.

كما يناقش المؤتمر، الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد وتليف الكبد والكبد الدهني وأورام الجهاز الهضمي المناظير، وسيعرض المؤتمر تأثير الإصابة بفيروس كورونا علي الجهاز الهضمي.

المؤتمر سيحاضر به نخبة من العلماء في مجال طب الكبد بحضور 15 خبير من 11 دولة أجنبية، وسيحضره نحو 1000 طبيب وأستاذ طب الكبد والجهاز الهضمي بالجامعات المصرية ووزارة الصحة والتأمين الصحي.

ويسبق فعاليات المؤتمر ورشة عمل بالمتحف القومي للحضارة تتناول الجديد في مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية مع مناظرة حالات صعبة بوحدة المناظير بمعهد الكبد باستخدام أحدث أجهزة المناظير.