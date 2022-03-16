الطاقة الدولية: العقوبات على النفط الروسي قد تسبب صدمة للاقتصاد العالمي

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على صادراتها النفطية، يهدد بحدوث صدمة عرض ستؤثر على الاقتصاد العالمي، وعجز في سوق النفط، حال عدم زيادة المنتجين الرئيسيين للنفط من إنتاجهم.

وأوضحت الوكالة، التي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء، أن «أسواق الطاقة تواجه أكبر أزمة إمداد منذ عقود، وقد تؤدي إلى تغييرات دائمة؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا، الدول الغربية إلى فرض عقوبات قاسية على موسكو والاقتصاد الروسي.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية، أن حظر واردات النفط الروسية تمامًا، من بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، سيؤدي إلى إحجام التجار وشركات الطاقة وشركات الشحن عن شراء خام النفط الروسي، حفاظًا على سمعتهم.

وذكرت أن حظر واردات النفط الروسي، يعني منع وصول 3 ملايين برميل يوميًا من الإمدادات الروسية إلى الأسواق العالمية، اعتبارًا من الشهر المقبل.

وخفضت الوكالة توقعاتها لإمدادات النفط العالمية هذا العام، بمقدار مليوني برميل يوميًا، بناءً على ما وافق كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» على ضخه.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والفحم أيضًا، كما ارتفعت أسعار السلع الأخرى التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي والتي يتم إنتاجها بكميات كبيرة في روسيا، مثل بعض المعادن والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وقالت الوكالة إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى «زيادة التضخم، وتقليل القوة الشرائية للأسر، وتأثير سلبي قوي على النمو».

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.