رئيس فنلندا يتوقع موافقة تركيا على انضمام بلاده للناتو بعد اجتماعه مع أردوغان

أعرب الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، عن توقعه بأن توافق تركيا على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد لقاءه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان غدا الجمعة.

وقال نينيستو للصحفيين اليوم الخميس، في مدينة قهرمان مرعش الواقعة جنوبي البلاد والتي ضربها زلزالان: "إنني مقتنع بأن أردوغان لديه رسائل مهمة جدا بالنسبة لي ولفنلندا ... قد يبدو أننا أصبحنا أعضاء".

ووصل نينيستو إلى تركيا في زيارة تستمر يومين حيث من المقرر أن يلتقي أردوغان في مدينة اسطنبول غدا الجمعة.

وأضاف الرئيس الفنلندي، مشيرا إلى المفاوضات المستمرة مع تركيا منذ منتصف العام الماضي: "في اعتقادي أننا نفذنا كل ما يقتضيه الأمر، ونحن الآن في انتظار التصديقات فحسب".

وقال أردوغان في أنقرة أمس الأربعاء، إن تركيا "ستفي بالوعد الذي قطعته على نفسها" بشأن انضمام فنلندا إلى عضوية حلف الناتو الدفاعي.

ولم يتكشف بشكل فوري ما إذا كان البرلمان التركي سيبدأ مناقشة التصديق على توسع الحلف بضم دولتي الشمال الأوروبي ومتى سيتم ذلك.

وتقدمت كل من فنلندا والسويد منذ نحو عشرة أشهر بطلب للانضمام إلى عضوية التحالف العسكري الغربي، إثر العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، وباستثناء كل من المجر وتركيا، صادقت منذ ذلك الحين الدول الأعضاء الأخرى بالحلف على بروتوكولات انضمامهما.